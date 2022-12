Naughty Dog, The Last of US 3 Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Şu anda çok oyunculu The Last of US Factions için çalışmalarını sürdüren Naughty Dog'un bir sonraki projesinin The Last of US 3 olduğu iddia edildi.

Şu anda çok oyunculu The Last of US Factions'ı geliştiren Naughty Dog, ayrıca The Last of US 3 üzerinde de çalışıyor olabilir.

PlayStation Studios bünyesinde yer alan, Uncharted ve The Last of US serileriyle tanınan Naughty Dog iddiaya göre The Last of Us: Part III için çalışmalara başladı. Daha önceden film ve video oyun sektöründen başarılı sızıntılara imza atmış olan ViewerAnon adlı Twitter kullanıcısı, serideki ilk iki oyunda görev alan ve ikinci oyunun yönetmenliğini yapan Neil Druckmann'ın sıradaki oyununun The Last of Us: Part III olduğunu öne sürdü.

Neil Druckmann, 2021 yılında verdiği bir röportajda The Last of US 3'ün senaryosunun ana hatlarının hazır olduğunu fakat henüz oyunu geliştirmeye başlamadıklarını ifade etmişti.

The Last of US Dizisi Çıkış Tarihi Belli Oldu

WieverAnon ayrıca online Last of US oyunu ve Uncharted serisinin geleceği hakkında da bilgi verdi. Twitter'daki bir kullanıcının sorusu üzerine, "Uncharted bir başka stüdyo tarafından geliştirilecek, ilk önce Factions geliyor, yeni IP konusunda emin değilim" diye yazdı.

The Last of Us: Part II'nin ardından stüdyonun Factions kod adlı online bir Last of US oyunu geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Öte yandan, Naughty Dog'un yeni bir fikri mülkiyet üzerinde çalıştığı söylentileri de vardı ancak görünen o ki bu proje yakın zamanda ortaya çıkmayacak.

İlk The Last of US oyunu 2013 yılında PlayStation 3'e özel olarak çıktı. Birçok ödül kazanan oyun 2014'te remaster versiyonu ile PS4 için de piyasaya sürüldü. Gerekli olup olmadığı tartışmaları arasında ilk oyunun remake (yeniden yapım) versiyonu ise bu yıl PlayStation 5 için çıktı, 2023'te PC'ye de geliyor.

Devam oyunu The Last of Us: Part II, 2019'da PS4 platformu için yayınlandı fakat bazı yönleriyle tartışma konusu oldu. İkinci oyunun ardından Naughty Dog, çok oyunculu bir The Last of US projesi üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu.