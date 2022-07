Warner Bros. Games'in piyasaya sürdüğü dövüş oyunu Multiversus'un çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri Steam kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? MultiVersus kaç TL? İşte detaylar…

MULTIVERSUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

MultiVersus'u minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-2300 veya AMD FX-8350 işlemci, 4 GB RAM ve GeForce GTX 550 Ti veya Radeon HD 7770 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200, 8 GB RAM, GeForce GTX 660 veya Radeon R9 270 ekran kartı gerektirmektedir.

MULTIVERSUS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD FX-8350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 7770

İlave Notlar: 60 FPS'de 720p

MULTIVERSUS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 or Radeon R9 270

İlave Notlar: 60 FPS'de 1080p

MULTIVERSUS KAÇ GB?

MultiVersus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

MULTIVERSUS KAÇ TL?

Dövüş oyunu MultiVersus, 379,00 TL ile Steam'de 19 Temmuz tarihinde piyasaya sürüldü.

MultiVersus Founder's Pack - Standard Edition - 379,00 TL

MultiVersus Founder's Pack - Deluxe Edition - 575,00 TL

MultiVersus Founder's Pack - Premium Edition - 955,00 TL

MULTIVERSUS HANGİ KARAKTERLER VAR?

Harley Quinn, Tom and Jerry, Finn the Human, Wonder Woman, Steven Universe, Jake the Dog, Garnet, Superman ve Reindog isimli sıra dışı bir yaratık arasından seçiminizi yapın. Her dövüşçü, diğer karakterlerle dinamik olarak eşleşen eşsiz kabiliyetlere sahiptir.