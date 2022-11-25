TaleWords Entertainment tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya Orta Çağ rol yapma strateji oyunu Mount and Blade Warband'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mount and Blade Warband sistem gereksinimleri neler? Mount and Blade Warband kaç GB? Detayları haberimizde…

Ardı arkası kesilmeyen savaşlar tarafından parçalanmış bir diyarda, tecrübeli askerlerden oluşan ordunuzu toplayıp mücadeleye girme zamanı geldi. Adamlarınızı savaşa sokun, topraklarınızı genişletin ve Kalradya Tahtı için düşmanlarınıza meydan okuyun. Peki, Mount and Blade Warband sistem gereksinimleri neler? Mount and Blade Warband kaç GB? İşte detaylar…

MOUNT AND BLADE WARBAND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mount and Blade Warband'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Pentium 4 işlemci, 512 MB RAM ve 64 MB RAM'li 3D ekran kartı yeterli olacaktır.

MOUNT AND BLADE WARBAND MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Pentium 4 veya AMD 2.5 GHz

: Intel Pentium 4 veya AMD 2.5 GHz Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ekran Kartı : 64MB RAM'li 3D ekran kartı

: 64MB RAM'li 3D ekran kartı Depolama : 100 MB boş alan

MOUNT AND BLADE WARBAND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core Duo 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 3600+

: Intel Core Duo 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 3600+ Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce FX 5200 veya ATI Radeon 9600

: NVIDIA GeForce FX 5200 veya ATI Radeon 9600 Depolama : 100 MB boş alan

MOUNT AND BLADE WARBAND KAÇ GB?

Mount and Blade Warband'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 100 MB boş depolama alanı gerekmektedir.