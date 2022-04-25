Dövüş oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Mortal Kombat serisinin 2015 yılında çıkan oyunu Mortal Kombat X'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Oyuncular "Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat X kaç GB? İşte detaylar…

Oyuncular tarafından da oldukça beğenilen Mortal Kombat X, yepyeni oynanışıyla birlikte benzersiz sinematik sunumu birleştiriyor. Oyuncular ilk kez karakterin strateji ve dövüş stilini etkileyen çeşitlerden birini seçebiliyor.

MORTAL KOMBAT X SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mortal Kombat X Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit: Vista, Win 7, Win 8, Win 10

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz veya AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5850

Depolama: 36 GB kullanılabilir alan

Mortal Kombat X Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit: Win 7, Win 8, Win 10

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

Depolama: 44 GB kullanılabilir alan

Mortal Kombat X Kaç GB?

Mortal Kombat X'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 44 GB boş depolama alanı gerekmektedir.