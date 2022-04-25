Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat X kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat serisinin 10. oyunu Mortal Kombat X'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. NetherRealm tarafından geliştirilip Warner Bros tarafından yayınlanan Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat X kaç GB? Detaylar haberimizde…
Dövüş oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Mortal Kombat serisinin 2015 yılında çıkan oyunu Mortal Kombat X'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Oyuncular "Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Mortal Kombat X sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat X kaç GB? İşte detaylar…
Oyuncular tarafından da oldukça beğenilen Mortal Kombat X, yepyeni oynanışıyla birlikte benzersiz sinematik sunumu birleştiriyor. Oyuncular ilk kez karakterin strateji ve dövüş stilini etkileyen çeşitlerden birini seçebiliyor.
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- İşletim Sistemi: 64-bit: Vista, Win 7, Win 8, Win 10
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz veya AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5850
- Depolama: 36 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: 64-bit: Win 7, Win 8, Win 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
- Depolama: 44 GB kullanılabilir alan
Mortal Kombat X'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 44 GB boş depolama alanı gerekmektedir.