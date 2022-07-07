Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat 11 kaç GB? - Haberler

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Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat 11 kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat 11 kaç GB?

Şiddet, vahşet, kan ve dövüş. Tüm hepsinin yer aldığı dövüş oyunu Mortal Kombat 11'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Warner Bros'un yayıncılığını üstlendiği Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat 11 kaç GB? Detayları haberimizde…

NetherRealm'ın geliştiriciliğini üstlenip Warner Bros'un yayıncılığını yaptığı efsanevi dövüş oyunu Mortal Kombat 11'in sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat 11 kaç GB? İşte detaylar…

Mortal Kombat 11'i en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-750 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen grafiklerde oynamak için ise Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı gerektirmektedir.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-750 veyaAMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950
  • DirectX: Sürüm 11

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290
  • DirectX: Sürüm 11

Mortal Kombat 11'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 100 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Mortal Kombat Gamegar Haberler

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