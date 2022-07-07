NetherRealm'ın geliştiriciliğini üstlenip Warner Bros'un yayıncılığını yaptığı efsanevi dövüş oyunu Mortal Kombat 11'in sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri neler? Mortal Kombat 11 kaç GB? İşte detaylar…

MORTAL KOMBAT 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mortal Kombat 11'i en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-750 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen grafiklerde oynamak için ise Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı gerektirmektedir.

MORTAL KOMBAT 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-750 veyaAMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

MORTAL KOMBAT 11 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290

DirectX: Sürüm 11

MORTAL KOMBAT 11 KAÇ GB?

Mortal Kombat 11'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 100 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.