Mon Bazou sistem gereksinimleri neler? Mon Bazou kaç GB?
- Güncelleme:
Hurda arabanızı tamir ederek yarış aracına dönüştüreceğiniz simülasyon oyunu Mon Bazou'nun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri merak ediliyor. Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip yayınlanan Mon Bazou minimum önerilen sistem gereksinimleri neler? Mon Bazou kaç GB? Detayları haberimizde…
2021'in sonunda piyasaya sürülen araba tamir etme simülasyonunda hurda aracınızı yarış aracına çevirmek için para kazanmanız gerekmektedir. Para kazanmak için ise odun kesebilir, geceleri yarışabilir ve pizza dağıtabilirsiniz. Peki, Mon Bazou sistem gereksinimleri neler? Mon Bazou kaç GB? İşte detaylar…
Berbat aracınızı bir yarış arabasına dönüştürün, parçaları kendiniz kurun. Odun keserek, geceleri yarışarak veya pizza dağıtarak para kazanın. Belki bir şeker kulübesi yönetmek ya da kendinize büyük bir garaj inşa etmek istersiniz?
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Mon Bazou'yu oynayabilmeniz için yüksek performanslı bilgisayara ihtiyaç duyulmamaktadır. Minimum ayarlarda oynayabilmeniz için 4 GB RAM gerekirken GTX 500 serisi ekran kartı ile Minimum ayarlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Önerilen ayarlarda oynamak için ise 6 GB RAM gerekmektedir ve GTX 900 serisi veya daha iyi bir ekran kartı gerekir.
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
- İşlemci: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 500 series or better
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
- İşlemci: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 900 series or better
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Mon Bazou'yu oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş alan gerekmektedir.
Mon Bazou, PC kullanıcıları için Steam'de 23 TL'de satışa sunuluyor.