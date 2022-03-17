2021'in sonunda piyasaya sürülen araba tamir etme simülasyonunda hurda aracınızı yarış aracına çevirmek için para kazanmanız gerekmektedir. Para kazanmak için ise odun kesebilir, geceleri yarışabilir ve pizza dağıtabilirsiniz. Peki, Mon Bazou sistem gereksinimleri neler? Mon Bazou kaç GB? İşte detaylar…

Berbat aracınızı bir yarış arabasına dönüştürün, parçaları kendiniz kurun. Odun keserek, geceleri yarışarak veya pizza dağıtarak para kazanın. Belki bir şeker kulübesi yönetmek ya da kendinize büyük bir garaj inşa etmek istersiniz?

MON BAZOU SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mon Bazou'yu oynayabilmeniz için yüksek performanslı bilgisayara ihtiyaç duyulmamaktadır. Minimum ayarlarda oynayabilmeniz için 4 GB RAM gerekirken GTX 500 serisi ekran kartı ile Minimum ayarlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Önerilen ayarlarda oynamak için ise 6 GB RAM gerekmektedir ve GTX 900 serisi veya daha iyi bir ekran kartı gerekir.

Mon Bazou Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) and Windows 10

İşlemci: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 500 series or better

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Mon Bazou Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) and Windows 10

İşlemci: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 900 series or better

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Mon Bazou Kaç GB?

Mon Bazou'yu oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş alan gerekmektedir.

Mon Bazou Kaç TL?

Mon Bazou, PC kullanıcıları için Steam'de 23 TL'de satışa sunuluyor.