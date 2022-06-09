Modern Warfare 2'den yeni fragman yayınlandı! Oyun hikayesi sızdırıldı - Haberler

Call of Duty'nin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni oyunu Modern Warfare 2'den yeni fragman yayınlandı. Oyun hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlayan fragman dışında oyunun birkaç bölümü hakkında bilgiler sızdırıldı.

MODERN WARFARE 2'NİN GÖREVLERİ SIZDIRILDI

Modern Warfare'in dünya çapındaki prömiyerinin tanıtılmasıyla beraber yeni bilgiler de sızdırıldı. Twitter'da Call of Duty serisi hakkında tweetler paylaşan Charlie Intel adlı kullanıcı, Modern Warfare 2'de Nightwar adlı görev de dahil olmak üzere hikaye görevlerini görme şansı olduğunu söyledi.

"Bu görev(Nightwar), Soap olarak oynadığınız ve dost bir helikopter düştükten sonra düşmanları temizlemek için Ghost ile birlikte çalıştığınızı gördü. Demo, bulunduğunuz yere isabet eden bir RPG ile sona erdi.

Gösterilen Wet Work adlı başka bir görev, oyuncular bir karteli işletmek ve düşmanlara yardım etmek için gizli bir savaşta bir su kenarındaki limandan geçerken Amsterdam'da gerçekleşti.

Kule adı verilen bir Modern Warfare 2 görevi, Repelling özelliklerini sergiliyordu ve bu görev, oyuncuların bir binayı -- tepeden tırnağa ya da tepeden tırnağa nasıl püskürteceklerini seçmelerine olanak tanıyor.

Konvoy adlı dördüncü bir Modern Warfare 2 görevi Meksika'da geçiyor ve oyuncuların görev için araçlarla savaştığı yeni araç savaşını sergiledi. Bu, kısaca arabalara tırmanmayı, arabadan arabaya atlamayı ve camlardan sarkmayı gösterdi.

Son olarak, Modern Warfare 2'de yer alan hikaye görevinden bahsedilen geliştiriciler, oyuncuların 400 - 500 metre mesafelerde düşmanları yok etmek için ghillie kostümlü Price'ın katıldığı İspanya'da gerçekleşir." sözlerine yer vererek oyun hakkında sızdırılan görevleri açıkladı.

MODERN WARFARE 2 NE KADAR?

Ayrıca Call of Duty Modern Warfare 2'nin ön sipariş fiyatları da açıklandı. Modern Warfare 2'nin Standart sürüm: 699,00 TL, Vault Edition ise 779,00 TL'den ön siparişe açıldı.

TASK FORCE 141

Yukarıda bahsedilen görevlerden bazıları ise yayınlanan yeni Modern Warfare 2 fragmanında yer almaktadır. Fragmanda ise özel bir görev için Task Force 141 ekibi yeni bir savaşa gönderiliyor.