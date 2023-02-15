Minecraft'a 1.20 sürümü ile kiraz çiçeği biyomu geliyor

Mojang'ın geliştiriciliğini yaptığı açık dünya sandbox oyunu Minecraft'ın bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni sürümü 1.20 ile oyuna eklenecek bir yeni özellik daha duyuruldu. Minecraft'a 1.20 sürümü ile kiraz çiçeği biyomu eklenecek ve bu biyom sayesinde yeni ağaç, yeni odun ve kiraz ağacından yapılacak birçok yeni eşya oyuna eklenecek.

Minecraft'ın internet sitesinde yapılan yeni duyuruda 1.20 sürümü ile oyuna eklenecek yeni biyom duyuruldu. Yapılan duyuruda kiraz çiçeği biyomunun yakında Java snapshots ve Bedrock betasına ekleneceği bildirildi.

MINECRAFT'A KİRAZ AĞACI BİYOMU EKLENECEK

Minecraft 1.20 sürümünde eklenecek kiraz ağacı biyomu ile oyuna bolca pembe renkler hakim olacak. Kiraz ağacının pembe odunları ile her türlü ahşap eşyayı üretebilirsiniz. Ayrıca kiraz ağacı fidanları ile de istediğiniz yere dikerek kendi kiraz ağacı ormanınızı oluşturabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurularda ise Minecraft Live mob oylamasında Rascal ve Tuff'u geride bırakan Sniffer, oyuna eklenecek yeni mob olurken yeni sürümde oyuna kum biyomunda yer alacak arkeoloji seti de eklenecek.