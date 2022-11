PlayStation oyuncuları rahatta kalın! Microsoft, Sony'ye Call of Duty için 10 yıllık anlaşma teklif etti

Activision'ın Microsoft çatısı altına gireceği duyurulmasının ardından PlayStation oyuncuları serinin bir sonraki oyunlarının PlayStation'a gelmeyeceği endişelerine kapıldı. Ancak, Microsoft çoktan Call of Duty oyunlarını PlayStation'da tutmak istediğini açıklamıştı.

CALL OF DUTY SERİSİ 10 YIL DAHA PLAYSTATION'DA

Popüler savaş oyunu serisi Call of Duty'nin Microsoft bünyesine katılmasına ramak kaldı. Serinin yalnızca Xbox oyuncularına sunulacağı yönündeki iddialar için Microsoft, bu endişeleri yatıştırmaya ve anlaşmayı zorlamaya yardımcı olmak için New york Times'a verdiği röportajda, Call of Duty serisini PlayStation'da tutmak için Sony ile 10 yıllık bir anlaşma yapmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Call of Duty'nin Xbox oyunculara özel olması her ne kadar stratejik bir karar olacak olsa da kaç oyuncunun Call of Duty oynamak için PlayStation'dan Xbox'a geçmeyi göz alacağı tartışılacak konular arasında yer alıyor. Bu hamlenin gerçekleşmesinin ardından Call of Duty'de büyük bir oyuncu kaybı yaşanacağı gibi oyunun gelirleri de bir hayli düşecektir.

Bu durumla karşı karşıya kalmak istemeyen Microsoft ise Sony ile 10 yıllık anlaşma yaparak çözmeye karar verdi. PlayStation var olduğu sürece Call of Duty oyunlarının PlayStation'a çıkacağını garanti eden Xbox patronu Phil Spencer, PlayStation oyuncularının yüreğine su serpti.