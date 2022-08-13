Metro Exodus sistem gereksinimleri neler? Metro Exodus kaç GB?

4A Games'in geliştiriciliğini yaptığı ve Deep Silver'ın yayıncılığını üstlendiği kıyamet sonrası açık dünya FPS oyunu Metro Exodus'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Metro Exodus sistem gereksinimleri neler? Metro Exodus kaç GB? Detayları haberimizde…