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Metro Exodus sistem gereksinimleri neler? Metro Exodus kaç GB?

Metro Exodus sistem gereksinimleri neler? Metro Exodus kaç GB?

4A Games'in geliştiriciliğini yaptığı ve Deep Silver'ın yayıncılığını üstlendiği kıyamet sonrası açık dünya FPS oyunu Metro Exodus'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Metro Exodus sistem gereksinimleri neler? Metro Exodus kaç GB? Detayları haberimizde…

Kıyamet sonrası bir açık dünyada geçen FPS aksiyon oyunu Metro Exodus'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Metro Exodus sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Metro Exodus sistem gereksinimleri neler? Metro Exodus kaç GB? İşte detaylar…

Metro Exodus'u minimum grafiklerle oynayabilmek için Intel Core i5-4440 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5-4440
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 59 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4770k
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya GeForce RTX 2060
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 59 GB kullanılabilir alan

Metro Exodus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 59 GB boş depolama alanı germemektedir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Metro Exodus Gamegar Haberler

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