Max Payne 3 sistem gereksinimleri neler? Max Payne 3 kaç GB?

Artık bir polis değil, mahvolmak üzere olan ve ağrı kesici bağımlısı olan Max, sonunda sorunlu geçmişinden kaçmak için varlıklı emlak kralı Rodrigo Branco'nun ailesini korumak için Brezilya'nın São Paulo kentinde bir iş bulur. Ancak olaylar kontrolünün dışında gelişirken, Max Payne kendini yabancı bir şehrin sokaklarında yalnız bulur, umutsuzca gerçeği arar ve bir çıkış yolu arar. Peki, Max Payne 3'ün sistem gereksinimleri neler? Max Payne 3 kaç GB? İşte detaylar…

MAX PAYNE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Max Payne 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Dual Core 2.4 GHz ya da AMD Dual Core 2.6 GHz

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT 512 MB ya da AMD Radeon HD 3400 512 MB

Depolama: 35 GB

Max Payne 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-3930K ya da AMD FX 8150

Bellek: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB ya da AMD Radeon HD 7970 3 GB

Depolama: 35 GB

Max Payne 3 Kaç GB?

Max Payne 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.