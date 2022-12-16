Marvel's Spider-Man 2'nin çıkış tarihi açıklandı! Spider-Man 2 ne zaman çıkacak?

PlayStation Blog Muhabiri De'Angelo Epps'in paylaştığı gönderide Marvel's Spider-Man 2'nin PlayStaiton 5'e çıkış tarihini açıklandı. Ayrıca PlayStation 5'in yanı sıra önümüzdeki sene çıkması beklenen oyunlara da göz attı. Peki, Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak? Forspoken ne zaman çıkacak? Hogwarts Legacy PlayStation ne zaman çıkacak? Resident Evil 4 Remake PlayStation ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde...

2022 yılının sonuna doğru yaklaştıkça önümüzdeki senelerde piyasaya sürülmesi beklenen oyunların çıkış tarihine göz atan De'Angelo Epps, PlayStation Blog'da yaptığı paylaşım ile Marvel's Spider Man 2'nin çıkış tarihini açıkladı. Peki, Marvel's Spider-Man 2 ne zaman çıkacak? Forspoken ne zaman çıkacak? Hogwarts Legacy PlayStation ne zaman çıkacak? Resident Evil 4 Remake PlayStation ne zaman çıkacak?

MARVEL'S SPIDER-MAN 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Insomniac Games'in geliştiriciliğini yaptığı Marvel's Spider-Man 2, 2023 sonbaharında PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Marvel's Spider-Man 2, PlayStation 4 konsoluna çıkış yapmayacak.

Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales olaylarının ardından, Peter Parker ve Miles Morales'in Spider-ikilisi, Marvel's Spider-Man serisinin bir sonraki gişe rekorları kıran aksiyon bölümünde geri dönüyor. Oyun hakkında hala çok şey açıklandı ve son iki oyunun kalitesinden yola çıkarak, fantastik yeni bir orijinal Spider-Man macerasına girmek zorundayız.

Geliştirici ekip Insomniac Games'in yaptığı açıklamada ise aşağıdaki sözlere yer verildi:

"PlayStation Studios için nasıl bir yıl oldu; Burada Insomniac Games'te akranlarımızın çalışmalarına mutlak bir hayranlık duyduk. Başarılı geçen 2022 yılı için herkese tebrikler... ve gelecek yıl, Marvel's Spider-Man 2'yi önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülmeye hazır hale getirmeye devam ettiğimiz kadar heyecan verici olacak."

FORSPOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Square Enix'in yayıncılığını yaptığı Forspoken'ın çıkış tarihi ise 24 Ocak 2023 olarak belirlendi. Forspoken, yalnızca PlayStation 5 konsolu için çıkış yapacak.

DUALSENSE EDGE KABLOSUZ KONTROL CİHAZI ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation'ın yeni kablosuz kontrol cihazı DualSense Edge, 26 Ocak 2023 tarihinde çıkış yapacak.

HOGWARTS LEGACY PLAYSTATION'A NE ZAMAN ÇIKACAK?

Harry Potter evreninde geçecek açık dünya aksiyon macera rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te PlayStation 5 konsolu için çıkış yapacakken 4 Nisan 2023 tarihinde ise PlayStation 4 oyuncuları ile buluşacak.

PLAYSTATION VR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStaiton oyun konsolunun yeni nesil sanal gözlüğü PlayStation VR2, 22 Şubat 2023 tarihinde birçok yeni VR oyunu ile piyasaya sürülecek.

DESTINY 2 LIGHTFALL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bungie'nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları için de piyasaya süreceği Destiny 2: LightFall, 28 Şubat 2023 tarihinde çıkış yapacak.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Capcom'ın korku oyunu Resident Evil 4 Remake, 24 Mart 2023 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.

FINAL FANTASY XVI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fantezi RPG hayranlarını sevindirecek bir haber de Final Fantasy XVI'den geldi. Square Enix'in yayıncılığını yaptığı Final Fantasy XVI, 2023'ün ikinci çeyreğinde PlayStation 5'e çıkış yapacak.