LEGO Star Wars The Skywalker Saga hileleri neler? Nasıl aktif edilir?
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Traveller's Tales tarafından geliştirilen LEGO Star Wars oyunu 5 Nisan tarihinde piyasaya sürüldü. LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın piyasaya sürülmesinin ardından oyunun hile kodlarının neler olduğu merak konusu haline geldi. Peki, LEGO Star Wars The Skywalker Saga hileleri neler, nasıl aktif edilir? LEGO Star Wars The Skywalker Saga hile kodları!
Dokuz Skywalker Saga filminin hepsini tek bir oyunda toplayan LEGO Star Wars The Skywalker Saga'da 300'den fazla oynanabilir karakter, 100'den fazla araç ve keşfedilecek 23 gezegen bulunmaktadır. Peki, LEGO Star Wars The Skywalker Saga hileleri neler, nasıl aktif edilir? LEGO Star Wars The Skywalker Saga hile kodları!
Star Wars ve Lego hayranlarının kesinlike oynaması gereken bu oyunda gezegenler arasında keşif yaparak yüzlerce Star Wars Lego karakterini oynayabilirsiniz.
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LEGO STAR WARS THE SKYWALKER SAGA HİLELERİ NASIL KULLANILIR?
Oyun menüsünde LEGO Star Wars The Skywalker Saga hilelerinden herhangi birini yazmanıza izin verecek bir kod giriş ekranı bulacağınız iki sayfa bulunmaktadır. Bunlardan ilki Holoprojector'ünü açarak, "Extras" sekmesinden "Enter Code" kısmına girerek aktif olmaktadır. Bir diğer yöntem ise Duraklat menüsünde "Enter Code" etiketli anahtar simgesini seçerek hileleri aktif edebilirsiniz.
LEGO STAR WARS THE SKYWALKER SAGA HİLELERİ
- C3PHOHO - C-3PO Tatil Özel (Özel Kod Öğesi)
- WOOKIEE - Chewbacca Tatil Özel (Özel Kod Öğesi)
- TIPYIPS - D-O Holiday Special (Özel Kod Öğesi)
- WROSHYR - Darth Vader Tatil Özel (Özel Kod Öğesi)
- LIFEDAY - Gonk Droid Tatil Özel (Özel Kod Öğesi)
- KORDOKU - Poe Dameron Tatil Özel (Özel Kod Öğesi)
- SKYSAGA - Temmin "Snap" Wexley (Özel Lego Anketi Ödül Ögesi)
- KH7P320 - Aayla Secura
- XV4WND9 - Amiral Holdo
- OKV7TLR - Dengar
- SIDIOUS - İmparator
- BAC1CKP - Bay Kemikler
- WBFE4GO - Çıplak Gunray
- Z55T8CQ - Küçük Poggle
- GR2VBXF - Sıçanlar Tyerell
- VT1LFNH - Shaak Ti
- T9LM1QF - Shmi
- 3FCPPVX - Tarkin
- ARVALA7 - The Razor Crest gemisi (Özel Kod Öğesi)
- SHUTTLE - Direniş I-TS Taşıma gemisi (Özel Kod Öğesi)
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022