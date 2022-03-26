Latin Amerika Ligi LLA 2022 Açılış Sezonu'nda Playoff Aşaması Başladı!

LLA 2022 Açılış Sezonu'nda Playoff'lar başladı. Playoff'lara çıkan 6 takımdan sadece biri, kupanın sahibi olacak.

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Açılış Sezonunu 13-1 bitiren Rainbow7, Playoff'lara birinci turdan katılma şansını yakaladı. Ligde mücadele eden 8 takımdan 6'sı, Playoff mücadelesine katıldı. bu takımlar:

Rainbow7 (13-1)

Team AZE (9-5)

INFINITY (9-5)

Estral Esports (8-6)

XTEN Esports (6-8)

Isurus (5-9)

All Knights ve Globant Emerald takımları ise Playoff'lara katılamadan elendi.

LLA 2022 Playoff

LLA 2022 Açılış Sezonu'nun Playoff formatı şu şekilde:

İlk 6 takım Playoff'lara katılır.

İlk 4 takım kazananlar havuzundan başlar. 1. sıradaki takım, 3 ve 4. sıradaki takımlardan birisini seçer ve birinci turda bu takımla karşılaşır.

5 ve 6. takımlar, kaybedenler havuzunun birinci turunda karşılaşır.

Tüm maçlar 5 maç üzerinden oynanır.

Serinin kazananı, LLA 2022 Açılış Sezonu şampiyonu olur ve MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.

Kazananlar havuzunun birinci turunun galipleri Estral Esports ve Team AZE oldu. Bu takımlar yarı finalde karşılaşmaya hak kazandı. Kaybedenler havuzunun ilk maçını kazanan Isurus Gaming, bu havuzun ikinci turunda INFINITY ile karşılaşacak. Bu turun galibi ise, üçüncü turda Rainbow7 ile karşılaşacak.

INFINITY vs Isurus Gaming maçı, 26/03/2022 saat 23: 00'te gerçekleşecek.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar