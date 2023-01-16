Krafton, The Callisto Protocol için 162 milyon dolar harcadı

Krafton, Striking Distance Studios'un geliştiriciliğini yaptığı korku oyunu The Callisto Protocol için 162 milyon dolar harcadığı bildirildi. Krafton'un yayınlanan son raporunda ise 2023'te 2 milyon adet satışa ulaşması bekleniyor.

Zorlu bir lansman döneminden geçen The Callisto Protocol için yayıncı şirketi Krafton'un 162 milyon dolar ödeme yaptığı bildirildi ve The Callisto Protocol'ün düşük performansı nedeniyle istenilen tarihte satış hedefine ulaşamayacak.

THE CALLISTO PROTOCOL'ÜN SATIŞ HEDEFİ 2 MİLYON OLDU

Analist firması Samsung Securirites, The Callisto Protocol'in 5 milyon adet satış yapmasını bekliyordu, ancak mevcut satış sıralaması göz önüne alındığında bu yıl içerisinde yalnızca 2 milyon adet satışa ulaşabileceği bildirildi.

The Callisto Protocol'ün 2 Aralık'ta PC ve konsollarda piyasaya sürülmesiyle beraber optimizasyon sorunları nedeniyle zorlu bir lansman sürecinden geçti.

THE CALLISTO PROTOCOL KONUSU

Bu hikâye odaklı üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu günümüzden 300 yıl sonrasında geçiyor ve oyuncular Jüpiter'in uydusu Callisto'da yer alan maksimum güvenlikli bir hapishane olan Black Iron Prison'a atılmış kader kurbanı Jacob Lee rolünü üstleniyor. Mahkûmlar korkunç canavarlara dönüşmeye başlarken hapishane de kaosun içine sürükleniyor. Jacob hayatta kalmak için Black Iron Prison'dan kaçarak güvenli bir yere ulaşmalı, bu sırada da Callisto'nun yüzeyi altında gömülü karanlık ve rahatsız edici sırları açığa çıkarmalı.