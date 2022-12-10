Horizon Forbidden West'in yeni DLC'si duyuruldu

Guerilla Games'in Oyun Direktörü Mathijs de Jonge'un PlayStation Blog'a yaptığı açıklamada Horizon Forbidden West'in yeni içerik genişlemesi Burning Shores'u duyurmaktan heyecan duyuyoruz dedi.

HORIZON FORBIDDEN WEST: BURNING SHORES

The Game Awards 2022 etkinliği sırasında duyurulan Horizon Forbidden West'in yeni içerik güncellemesi Burning Shores, 19 Nisan 2023 tarihinde PlayStation 5 konsolları için çıkış yapacak.

Geliştirici ekip Guerilla Games'in Oyun Direktörü Mathijs de Jonge'un yaptığı açıklamada aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Burning Shores için yaratıcı vizyonumuz, Aloy'u Los Angeles'ın harabelerine götürecek iddialı bir genişlemedir. Su yoluyla tamamen keşfedilebilen ve bir Sunwing'in arkasında uçabilen aşırı büyümüş ve kırılmış bir şehirdir. Büyük bir makine tehdidi gölgelerinde gizleniyor - Aloy'un tüm becerilerini ve yeteneklerini kullanarak üstesinden gelmesi gereken büyük bir zorluk. Bu büyük vizyonu teknik ve yaratıcı bir şekilde gerçekleştirmek için tüm çabalarımızı PlayStation 5 konsoluna özel inanılmaz bir deneyim yaratmaya odaklamak için zor bir karar verdik."







