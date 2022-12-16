Hogwarts Legacy'nin fiyatı belli oldu! Yerel fiyatlandırma uygulandı

Avalanche Software'in geliştirip Warner Bros. Games'in yayıncılığını yaptığı Harry Potter evreninde geçecek açık dünya sihir macera oyunu Hogwarts Legacy'nin Steam ve Epic Games fiyatı belli oldu. Hogwarts Legacy, iki farklı sürüm ile ön siparişe açıldı. Yurtdışında 60 dolar ile satışa sunulan Hogwarts Legacy'ye Türkiye'de yerel fiyatlandırma da uygulandı. Peki, Hogwarts Legacy kaç TL? Hogwarts Legacy fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde...