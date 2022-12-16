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Hogwarts Legacy'nin fiyatı belli oldu! Yerel fiyatlandırma uygulandı

Gamegar Haberleri

Hogwarts Legacy'nin fiyatı belli oldu! Yerel fiyatlandırma uygulandı

Avalanche Software'in geliştirip Warner Bros. Games'in yayıncılığını yaptığı Harry Potter evreninde geçecek açık dünya sihir macera oyunu Hogwarts Legacy'nin Steam ve Epic Games fiyatı belli oldu. Hogwarts Legacy, iki farklı sürüm ile ön siparişe açıldı. Yurtdışında 60 dolar ile satışa sunulan Hogwarts Legacy'ye Türkiye'de yerel fiyatlandırma da uygulandı. Peki, Hogwarts Legacy kaç TL? Hogwarts Legacy fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde...

Hogwarts Legacy, insanı içine çeken, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Harry Potter evreninde bu kez ipleri elinize alarak büyücülük dünyasında kendi maceranızın tam ortasındaki yerini alacağınız Hogwarts Legacy'nin lansmanına 2 ay kala Steam ve Epic Games Store'da ön sipariş fiyatı açıklandı. Peki, Hogwarts Legacy kaç TL? Hogwarts Legacy fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

HOGWARTS LEGACY FİYATI

İki farklı sürüm ile ön siparişe açılan Hogwarts Legacy'nin Steam, Epic Games Store, Xbox ve PlayStation fiyatları açıklandı.

Steam ve Epic Games Store

  • Hogwarts Legacy - 699,00 TL
  • Hogwarts Legacy Deluxe Edition - 799,00 TL

Hogwarts Legacy'nin fiyatı belli oldu! Yerel fiyatlandırma uygulandı

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Xbox One ve Xbox Series X|S

  • Hogwarts Legacy - 799,00 TL
  • Hogwarts Legacy Deluxe Edition - 1.099,00 TL

Hogwarts Legacy'nin fiyatı belli oldu! Yerel fiyatlandırma uygulandı

PlayStation 4 ve PlayStation 5

  • Hogwarts Legacy - Açıklanmadı
  • Hogwarts Legacy Deluxe Edition - Açıklanmadı


Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Hogwarts Legacy Playstation Epic Games Steam xbox Gamegar Haberler

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