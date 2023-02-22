Popüler Hacker Empress'in gündeminde olan açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy'nin kırıldığı bildirildi. Crack'lenen Hogwarts Legacy'nin henüz beta aşamasında olduğu bildirilirken önümüzdeki günlerde dosyaların yayınlanması bekleniyor.

Harry Potter evreninde geçen açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy'nin 10 Şubat'ta piyasaya sürülmesinin ardından PC oyuncuları tarafından "Hogwarts Legacy kırıldı mı?" şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Popüler Hacker Empress'in gündeminde olan Hogwarts Legacy ise söz verildiği üzere 10 gün içerisinde kırıldı.

HOGWARTS LEGACY KIRILDI

Güvenlik yazılımı Denuvo ile korunan Hogwarts Legacy, hacker Empress'e göre 10 gün içerisinde kırıldı. Henüz beta aşamasında olan Crack, önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Empress'in Telegram grubundan 170 bini aşkın üyesine Hogwarts Legacy'nin crack aşamasında Beta 2'ye geldiğini ve betayı test etmek için gönüllü oyuncular aradığını bildirdi.

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