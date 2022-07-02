Halo Infinite Co-op Betası Nihayet Geliyor

Çıkışının üstünden epey bir zaman geçmiş olan Halo Infinite en sonunda oyuncuları için co-op betasını açmaya hazır.

Yedi buçuk ay önce Xbox ve Windows platformlarında yerini edinen Halo Infinite için bir süredir beklenen co-op hikaye modu nihayet arkadaşlarınızla birlikte keyfini çıkarmak için 'hazır' hale geldi. Bu co-op modu oynanmaya hazır olsa da hala geribildirim gerektirebilecek noktalar içerdiğinden öncelikle beta testi halinde çıkacak. 11 Temmuz'da başlayacak olan beta testi Halo Infinite hikayesine sahip olanlar ve Xbox Game Pass üyeleri için erişilebilir olacak.

Betada tüm hikayeyi co-op oynamak mümkün olsa da dikkat edilmesi gereken bazı notlar var. Betaya katılmak isteyen PC oyuncuları Halo Insider üzerinden üye olarak sahip oldukları versiyondan farklı bir Halo Infinite hikaye modu sürümünü indirmeliler. Çevrimiçi oynamak için yepyeni bir kayıt dosyası açmanız gereken bu sürümde ilerlemenizi başka bir kayıt dosyasından yükleyemez ya da var olan bir dosyaya aktaramazsınız. Ayrıca 5 Temmuz'a kadar Halo Insider'a kayıt olmayan PC oyuncuları Steam üzerinden beta testine katılamayabilir. Benzer şekilde, konsol ve Game Pass oyuncularının da Xbox Insider Programı'na katılmaları gerekiyor, ki bunun nasıl yapılacağı konusundaki talimatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Geliştirici 343 Industries co-op modunun özellikleri hakkında da bazı detayları paylaştı. Betadan çıkmasının ardından co-op oturumdaki ilerlemeniz tek oyuncu oturumunuza da yansıyacak ve farklı bir kayıt oluşturmayacak. Önceki Halo oyunlarının aksine ilerlemenin yalnızca oturum sahibine değil, oturumdaki bütün oyuncuların kayıt dosyalarına yansımasının yanında oyunun çıkışında eksik olan görevleri tekrar etme seçeneği de bulunacak. 4 kişilik oyuncu desteğine sahip co-op içinde size sunulan dolaşma özgürlüğüne gelirsek, oyun birbirinizden tamamen ayrı bulunmanıza pek izin vermiyor. Diğer oyuncularla aranıza girmesine izin verilen maksimum mesafe yaklaşık olarak 300 metre iken, bu sınırı aştığınızda ölüp en yakın takım arkadaşınızın yanına ışınlanıyorsunuz.

11 Temmuz'da başlaması planlansa da geliştirici tarafından ertelenme ihtimalinin bulunduğunun da duyurusu yapılan beta testinin 22 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

SaveButonu / Gamegar