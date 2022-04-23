Halo Infinite 2022 Yol Haritası Yayımlandı

6 aylık birinci sezonunu bitirmek üzere olan Halo Infinite için ikinci sezon geri sayımı sürerken yapımcı 343 Industries 2022nin kalanı için bir yol haritası yayımladı.

Son aylar yetersiz içerik nedeniyle büyük oyuncu kayıpları yaşayan Halo Infinite için bütün gözler 3 mayısta çıkış yapacak Lone Wolves ikinci sezonuna çevrilmişken, 2022 Ocak ayından beri bahsi geçen ancak bir türlü paylaşılamayan yol haritası da sonunda 343 Industries tarafından yayımlandı, ancak oyuncular haberlerden pek memnun değil. Haberin yayılmasından sonra

Henüz geçen haftaki yazımızda, birinci sezonun 3 ay yerine 6 aya uzatıldığını ancak bunun 2. sezon ile 3 aylık periyotlara dönmesinin beklendiğini söylemiştik. Ancak geliştirici 343'ün oyunun çıkışından beri diğer sezonların uzunluğu hakkında tekrar bir yorum yapmadığı da bazı oyuncuların dikkatinden kaçmamıştı. Şüpheciler haklı çıktı, lakin Halo Infinite 2. sezonu Lone Wolves de 6 aylık bir sezon olacak. Buna karşın 343, sezonun ortasına doğru çıkacak hikaye modunu co-op oynama, yeni 'hikaye eventleri' ve aylık olarak gelecek 'hayat kalitesi iyileştirme' güncellemeleri ile sezonun çok daha içerik yüklü olacağını ifade ediyor. Haritanın değişmeye müsait olduğunun da altını çiziyorlar. Elbette 100 aşamalı bir battle pass (savaş bileti) de bu sezonda ve 3. sezonda yerini alacaklar.

Yine de tüm bunlar, çıkışının üstünden 7 ay geçmiş bir live service oyuna bu süre boyunca yalnızca 2 harita ve 4 oyun modu eklenmiş olmasını değiştirmiyor, oyuncular da haklı olarak sinir olmuş durumdalar.

Kasım'da başlaması beklenen 3. Sezon için ise 343, yeni haritalar, yeni modlar, yeni sandbox öğeleri, yeni hikaye eventleri ve oyuncuların kendi haritalarını yapmasına izin veren forge modu için bir açık beta sözü veriyor.

Açık Beta Nedir, Kapalı Beta'dan Farkı Ne?

SaveButonu / Gamegar