Escape From Tarkov, Battlestate Games tarafından geliştirilen çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunudur. Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler? Escape From Tarkov kaç GB? Detaylar haberimizde…

Escape from Tarkov'un arkasındakioyunun geliştiricisi Battlestate Games 'gündelik' nişancıların aksine FPS ve RPG öğelerini içeren, hikaye odaklı, sert bir MMO'dur.

ESCAPE FROM TARKOV SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Escape from Tarkov, Rus stüdyosu Battlestate Games tarafından geliştirilen bir Aksiyon-Rol Yapma/Simülasyon oyunudur. Oyunun kapalı alfası, seçilmiş bir grup oyuncuya 4 Ağustos 2016 tarihinde açıldı.

ESCAPE FROM TARKOV MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşleci: Intel Core i3-2370M veya AMD Phenom II X4 B05e

Ekran Kartı: GeForce GT 1030 veya Radeon HD 6850

Bellek: 6 GB

Direct X Versiyonu: DirectX 9

ESCAPE FROM TARKOV ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşleci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti veya Radeon R7 360

Bellek: 8 GB

Direct X Versiyonu: DirectX 11

ESCAPE FROM TARKOV KAÇ GB?

Escape From Tarkov'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 8 GB boş alan gerekmektedir.