Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler? Escape From Tarkov kaç GB?
Escape From Tarkov, Battlestate Games tarafından geliştirilen çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunudur. Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler? Escape From Tarkov kaç GB? Detaylar haberimizde…
Escape from Tarkov'un arkasındakioyunun geliştiricisi Battlestate Games 'gündelik' nişancıların aksine FPS ve RPG öğelerini içeren, hikaye odaklı, sert bir MMO'dur.
Escape from Tarkov, Rus stüdyosu Battlestate Games tarafından geliştirilen bir Aksiyon-Rol Yapma/Simülasyon oyunudur. Oyunun kapalı alfası, seçilmiş bir grup oyuncuya 4 Ağustos 2016 tarihinde açıldı.
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşleci: Intel Core i3-2370M veya AMD Phenom II X4 B05e
- Ekran Kartı: GeForce GT 1030 veya Radeon HD 6850
- Bellek: 6 GB
- Direct X Versiyonu: DirectX 9
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşleci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300
- Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti veya Radeon R7 360
- Bellek: 8 GB
- Direct X Versiyonu: DirectX 11
Escape From Tarkov'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 8 GB boş alan gerekmektedir.