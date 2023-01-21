GTA Online oyuncuları dikkat! Hileciler hesabınızı banlatabilir

Grand Theft Auto Online oyuncuları yeni bir istismar ile karşı karşıya. Online sunucularında hile yapan oyuncular, diğer oyuncuların istatistiklerini değiştirebilir ve hesabınıza milyonlarca para aktarımı yaparak GTA Online hesabınızın banlanmasını sağlayabilir.

Tez2 adlı Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda GTA Online hilecilerinin uzaktan sizin hesabınızın levelini değiştirebilir, para aktarabilir, hesabınızdaki tüm parayı silebilir ve hesabınızın istatistiklerini değiştirecek oynamayalar yaparak GTA Online hesabınızı banlatabilir.

GTA ONLINE HİLECİLERİ HESABINIZI BANLATABİLİR

GTA Online'da hile yapan oyuncular, Invite Only sunuculara dahil katılabilmekte bu nedenle oyuncuların güvenlik duvarı etkinleştirilmeden PC'de GTA Online'a girmekten kaçınmalıdırlar.

Hilecilerin diğer oyuncuların rütbelerini değiştirmelerine, bir kişinin GTA Online profilini yasaklamalarına ve silmelerine, paralarını kaldırmalarına veya 15 milyon dolar eklemelerini sağlayacak bir hile menüsü sızdırıldı.

GTA Online'da bu hilecilerin size karşı bu seçenekleri kullanarak durdurmasını önlem amacıyla geçici bir çözüm bulunmaktadır.

Arkadaşlarınızın size katılmasına izin vermek için güvenlik duvarını kısaca kapatabilir ve ardından oturumu yeniden kilitlemek için güvenlik duvarını kullanabilirsiniz.