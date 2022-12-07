GTA Online'a PlayStation ve Xbox için Ray Tracing özelliği geliyor

Rockstar Games'in yayınladığı son güncellemede GTA Online için yeni iyileştirmeler sunulurken PlayStation 5 ve Xbox Series X için Ray Tracing özelliğinin geleceği bildirildi. Bunun yanı sıra oyuna araç, ekonomi ve genel iyileştirmelerin de yapılacağı güncelleme, Aralık ayının sonunda gelecek.

2022'nin sonuna yaklaşırken geliştirici ekip Rockstar Games, Grand Theft Auto Online'a gelecek yeni güncellemeleri duyururken yeni nesil konsollar için de ışın izleme (Ray Tracing) özelliğini aktif edeceğini duyurdu.

GTA ONLINE'A RAY TRACING ÖZELLİĞİ GELİYOR

Rockstar Games'in 6 Aralık Salı günü yayınladığı raporda GTA Online için PlayStation 5 ve Xbox Series X, Fidelity Mode grafik ayarı aracılığıyla birçok yüzeyde gerçek zamanlı yansımalar oluşturarak Tar Tracing'li yansımalar ekleneceğini bildirdi.

Bu güncellemeler ve daha fazlasını içeren yenilikler, Aralık ayının sonlarında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için bir sonraki GTA Online güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek.

GTA ONLINE GENEL İYİLEŞTİRMELER

En sevdiğiniz iFruit Kişileri'ne daha hızlı ulaşın — Etkileşim Menüsü aracılığıyla hangi Kişiler'in görüntüleneceğini veya gizleneceğini seçin.

Hayırsever Terrorbyte, Yalnızca Davetli Oturumlar da dahil olmak üzere tüm Oturum türlerinde İş Satış Görevleri başlatmak için kullanılabilir.

The Diamond Casino & Resort'un Yönetim Ofisini ziyaret ederek Agatha'nın Casino Hikaye Görevlerini tek başına bir operatör olarak üstlenin (bu görevler daha önce en az 2 oyuncu gerektiriyordu).

ARAÇ GÜNCELLEMELERİ

Yeni satın alınan araçlar Garajınıza eskisinden daha hızlı ulaşacak.

Özel Silahlandırılmış Araçları seçin, uygun olduğunda artık Yarışlarda kullanılabilir - silahlar GTA Yarışları dışında devre dışı bırakılacak.

Bisikletler, Tamirciyi ararken Kişisel Garajınızdan talep edilebilecek araçlar listesine eklenecektir.

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'deki oyuncular, Hao'nun tanıtım yarışını tamamlamalarına gerek kalmadan Hao'nun Özel Eserlerine tam erişimin keyfini çıkarabilirler.

EKONOMİ GÜNCELLEMELERİ

Halka Açık Oturumlarda Araç Kargo Satış Görevlerini tamamlamak, Yüksek Talep Bonusu vererek bunu diğer tüm ticari faaliyetlerle uyumlu hale getirirken, Kaçakçının Satış Görevlerindeki ödemeler kalıcı olarak üç katına çıkarılacak.

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