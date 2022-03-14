GTA 6'nın 500 saatlik oynama süresi olduğu bildiriliyor

Gta 6 haritasının 500 saate kadar sürecek içeriğe sahip olacağı ve birden fazla kıta olacağını bildiren oyun endüstrisi analisti Michael Pachter'a göre GTA 6'nın serinin en büyük oyunu olacağı söyleniyor.

Oyun dendiği zaman akla ilk gelen oyunlardan olan Grand Theft Auto serisinin 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5'ten bu yana yaklaşık 9 yıldır yeni bir GTA serisi tanıtılmadı. Geçtiğimiz haftalarda Rockstar Games'in GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış yapacağı tarihi açıklarken diğer yandan herkesin merakla beklediği GTA 6'nın da geliştirilmekte olduğunu bildirdi.

Michael Pachter'e göre GTA 6, 2014 yılından bu yana geliştiriliyor ve GTA 6'nın 400-500 saat uzunlukta olacağı açıklandı. Bu uzun geliştirme zaman çizelgesinin tamamen oyunun kapsamından kaynaklandığını açıkladı. "Anladığım kadarıyla Vice City, San Andreas, Liberty City ve Avrupa'nın bir karışımı. Kesinlikle Londra."

Bunlar her ne kadar söylenti olsa da Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi olarak da 2024 yılı olacağı bildiriliyor.