GTA 5 Mobile ufukta: Büyük anlaşma tamamlanıyor - Haberler

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, mobil oyunlarıyla tanınan Zynga'yı Ocak ayında satın aldı. Yetkili isimler, Take-Two'nun sahip olduğu konsol ve PC oyunlarının bir kısmını akıllı telefonlara getireceklerini belirtirken; bu açıklama sonrası bir süredir hayali kurulan Gta 5 Mobile beklentisi de alevlendi.

TAKE-TWO İLE ZYNGA ANLAŞMASI KAPANDI

Böylelikle Frank Gibeau, Gta 5 Mobile'a bir kez daha yeşil ışık yaktı. Take-Two Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick'ten de açıklama geldi. Zelnick, anlaşmaya destek veren hissedarlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Zynga ile olan kombinasyonumuzun şirketimiz için dönüştürücü olacağına inanıyoruz. Vizyonumuzu gerçekleştirirken ve maliyet sinerjilerini ve gelir fırsatlarını birlikte açarken, önemli bir büyüme elde edebileceğimize ve uzun vadeli hissedar değeri yaratabileceğimize inanıyoruz."

GTA 5 MOBILE NE ZAMAN ÇIKAR?

Şu anda Grand Theft Auto serisinin üç büyük oyunu: GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA 3, Android ve iOS'ta oynanabiliyor. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 ise henüz mobile gelmiş değil. Take-Two ve Zynga kanadından yapılan açıklamalar, oyuncuların hayalinin çok yakında gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Shiftdelete / Gamegar