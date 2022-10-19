God of War Ragnarok'un PS4'teki son boyutu 100 GB'ı aştı

Santa Monica Studio'nun son geliştirme aşamalarına getirdiği ve Eylül ayında 90,6 GB boyutunda olduğu duyurulan God of War Ragnarok'un dosya boyutu, son güncellemelerle beraber 100 GB'ın üzerine çıktı.

Sony, oyun içi basın inceleme kodlarını göndermeye başladığından, oyunun dosya boyutunu ortaya çıkarmanın yanı sıra inceleme ambargosunun ne zaman kalkacağı da dahil olmak üzere bununla ilgili ayrıntıları paylaşmalarına izin veriliyor. Sosyal medyadan God Of War Ragnarok'u erkenden deneyen kullanıcılar, oyunun son güncellemelerle beraber artan dosya boyutunu açıkladı.

GOD OF WAR RAGNAROK KAÇ GB?

9 Kasım Çarşamba günü PlayStation 4 ve PlayStation 5 cihazlarda piyasaya sürülecek olan God Of War Ragnarok'unEylül ayındaki sızdırılan PS4'teki 90,6 GB'lık dosya boyutundan sonra gelen güncellemelerle beraber oyunun PlayStation 4 konsollarında 118,5 GB olduğu paylaşıldı.

GOD OF WAR RAGNAROK NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation Store'da 9 Kasım Çarşamba günü saat tam 00.00'da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.

GOD OF WAR RAGNAROK KONUSU NE?

Santa Monica Studio, çokça beğenilen God of War (2018) oyununun devamıyla sizlerle. Ragnarök kapıdayken cevap arayışında çıkacakları bu mitik serüvende Kratos ve Atreus'a katılın. Baba oğul, canlarını dişlerine takıp Dokuz Diyarın dokuzunu da keşfetmek zorunda. Baş döndürücü mitolojik topraklarda, vahşi hayvanlardan Kuzey Tanrılarına pek çok korkunç düşmanla yüzleşecek ve adım adım yaklaşmakta olan büyük savaşa hazırlanacaklar.

Kratos, Leviathan Baltası ve Kaosun Kılıçları gibi emektar silahlarını bir kez daha kuşanacak ve ailesini korumak adına sergileyeceği ölümcül hünerleri sonuna kadar sınanacak. Hem Kratos hem Atreus'un edineceği yeni kabiliyetler ile akıcı, canlı ve oyuncuya özel şekillenen savaş mekaniklerini kullanarak destansı bir macera yaşayacaksınız. Bu esnada Aesir birlikleri güçlenmeyi sürdürecek.