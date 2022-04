PlayStation özel oyunları arasında en çok ilgi gören God Of War, 2018 yılında Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed Odyssey gibi yapımları geride bırakarak yılın en iyi oyunu seçilmişti. God Of War'un devam oyunu Ragnarok'un ise çıkış tarihi merak ediliyor. Peki, God of War Ragnarok ne zaman çıkacak? God of War Ragnarok çıkış tarihi! İşte detaylar…

GOD OF WAR RAGNAROK NE ZAMAN ÇIKACAK?

God of War'un beşinci oyunu Ragnarök, Santa Monica Studio tarafından şu anda geliştirilmektedir. God of War Ragnarok'un ne zaman çıkacak sorusuna karşın ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 2022'nin üçüncü veya dördüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Sony PlayStation Showcase'de geliştirici Santa Monica ve yayıncı PlayStation Studios, God of War Ragnarok'un 2022 yılının yarısından sonra çıkacağını açıkladı.

