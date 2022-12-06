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God of War Ragnarok'a fotoğraf modu geldi

Gamegar Haberleri

God of War Ragnarok'a fotoğraf modu geldi

Santa Monica Studios'un geliştirip Sony'nin yayıncılığını yaptığı sevilen aksiyon macera oyunu God of War Ragnarok'un beklenen fotoğraf modu özelliği oyuna eklendi.

God Of War (2018) fotoğraf modunun yayınlanmasının ardından video oyun fotoğrafçılarının çıkardıkları işlere hayranlık duyduğunu bildiren Santa Monica Studios'un Lider Topluluk Yöneticisi Grace Orlady, fotoğraf modu özelliğinin God of War Ragnarok'a da eklendiğini bildirdi.

GOD OF WAR RAGNAROK'A FOTOĞRAF MODU EKLENDİ

God of War Ragnarok'a gelen 5 Aralık güncellemesi ile video oyun fotoğrafçılarını sevindirecek özellik nihayet oyuna eklendi. God of War Ragnarok'un fotoğraf modu, oyunculara mükemmel resim kreasyonları oluşturmak için birçok seçenek sunmaktadır.

FOTOĞRAF MODU ÖZELLİKLERİ

  • Bir fotoğrafta Kratos, Atreus, Freya, Brok, Sindi, Tyr, Angrboda, Thor ve Thrud'un yüz ifadelerini değiştirebilirsiniz.
  • Fotoğrafta farklı karakterleri gizleyebilirsiniz.
  • Kamera, parlaklık, filtreler ve deklanşör kontrollerini ayarlayabilirsiniz.
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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