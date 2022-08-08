Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri 2022! Forza Horizon 4 kaç GB?

Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan yarış oyunu Forza Horizon 4, oldukça eğlenceli bir oyundur. Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 4 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yarış oyunu Forza Horizon 4'ün grafik ve animasyonlarının güzelliği sebebiyle, Forza Horizon 4 oldukça tercih edilmektedir. Forza Horizon 4, ilk çıkışını 2018 yılında Xbox One ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak gerçekleştirdi. Playground tarafından geliştirilen oyun 10 Kasım 2020'de ise Xbox Series X ve S platformlarına sunuldu. Ayrıca Forza Horizon 4, Steam'e gelmesiyle beraber halihazırda bulunan kullanıcı sayısını artırmış oldu.

Hız tutkunu oyuncuların tercih sıralamasında zirvede yer alan Forza Horizon 4'ün sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Forza Horizon 4 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Forza Horizon 4 kaç GB? Forza Horizon 4 Steam satış fiyatı nedir? Sizler için derledik...

Forza Horizon 4 Minimum Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI / AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 / AMD RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 Kaç GB?

Forza Horizon 4'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanı gerekmektedir.