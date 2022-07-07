Forspoken tekrardan ertelendi

Forspoken'ın 6 Temmuz Çarşamba günü Twitter hesabından yaptığı duyuru ile oyunun çıkış tarihinde değişikliğe gidildiği açıklandı. Forspoken'ın yeni çıkış tarihi Ocak 2023'e ertelendi.

FORSPOKEN TEKRARDAN ERTELENDİ

Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon rol yapma oyunu Forspoken'ın çıkış tarihi 24 Ocak 2023'e ertelendi. Forspoken'ın resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile stratejik bir karar ile oyunun çıkış tarihinin ertelendiği bildirildi.

Forspoken'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kilit ortaklarla devam eden görüşmelerin bir sonucu olarak, Forspoken'ın lansman tarihini 24 Ocak 2023'e ertelemek için stratejik bir karar aldık. Tüm oyun öğeleri artık tamamlandı ve geliştirme son cilalama aşamasına geldi." sözlerine yer verdi.

"Bu yolculukta devam eden desteğiniz ve sabrınız için teşekkür ederiz. Oyun için heyecanınız bize her gün ilham veriyor ve bu yaz sizinle Forspoken hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

FORSPOKEN TEKRAR ERTELENDİ

Forspoken, daha önce de çıkış tarihi için erteleme kararı aldı. Başlangıçta 11 Ekim'e ertelenmeden önce 24 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi planlanıyordu.