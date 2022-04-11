FM 22 Türk wonderkids listesi! Turkish wonderkids listesi - Haberler

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FM 22 Türk wonderkids listesi! Turkish wonderkids listesi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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FM 22 Türk wonderkids listesi! Turkish wonderkids listesi

Football Manager 2022'de başarıya giden yolda takımınızın geleceğini garantiye almak ister misiniz? FM 22'nin en potansiyelli Türk wonderkidlerini sizler için derledik. Football Manager 2022 en iyi Türk wonderkids listesi! FM 22 Türk wonderkids listesi!

Football Manager 2022' de minimum düzeyde oluşturulan bütçeyle başarılı olmak için tercih edilen wonderkid oyuncular kimler? FM 22 Türk wonderkids listesi! FM 22 Turkish wonderkids listesi! İşte detaylar…

FM 22 TÜRK WONDERKIDS LİSTESİ

Football Manager 22'de Türkiye'nin En İyi Genç Ucuz FM22 Wonderkids kısa listelerimizle en iyi Türk Oyuncuları edinin. Türkiye Futbol Menajeri 2022 Wonderkids pazarlık mı arıyorsunuz? Football Manager 2022'deki en iyi harika çocukları ve en ucuz harikaları içeren Türkiye'nin en iyi FM 2022 Wonderkids listemize göz atın.

Burak İnce/ Arminia Bielefeld/ MO

Ozan Kabak/ Norwich/ STP

Yunus Akgün/ Adana D.S./ OF

Rıdvan Yılmaz/ Beşiktaş/ SLB

Yusuf Barasi/ AZ/ OF

Arda Güler/ Fenerbahçe/ MO

Ersin Destanoğlu/ Beşiktaş/ KL

Emre Demir/ Kayserispor/ OF

Ali Akman/ N.E.C. Nijmegen/ SNT

Orkun Kökçü/ Feyenoord/ MO

Ömer Beyaz/ Stuttgart/ MO

Halil Dervişoğlu/ Galatasaray/ SNT

Ravil Tagir/ Başakşehir F.K./ STP

Berke Özer/ Fenerbahçe/ KL

WONDERKIDS NEDİR?

Wonderkid nedir? Wonderkid, 21 yaşından küçük, yüksek potansiyelli bir oyuncudur. Doğru antrenman ve oyun zamanı ile Football Manager 2022'deki en iyi oyunculardan biri olacaklar. Aşağıda FM 2022'deki en iyi genç oyuncuların bir listesini ve ayrıca Football Manager'daki harika harika çocukların ayrı bir listesini bulacaksınız.

FM 22 Türk wonderkids listesi! Turkish wonderkids listesi

FM 22 Türk wonderkids listesi! Turkish wonderkids listesi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Football Manager 2022, Football Manager, Gamegar,, Haberler

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