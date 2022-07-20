FIFA Online 4 sistem gereksinimleri 2022! FIFA Online 4 kaç GB?

Oyunun geliştiricisi Electronic Arts Inc., merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketi. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketidir.

FIFA Online 4 tamamen ücretsiz olmakla birlikte isterseniz, oyunda çeşitli öğeleri satın alabilir ve kendi takımınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Club Heroes klasmanında, oynadığı takımın en ünlüsü olan 200 futbolcu bulunmaktadır. Kullanıcı, bu klasmandan seviyesi 84 ve üstü olan bir futbolcuyu rastgele alacaktır.

Eşsiz ve heyecanlandıran maç anlatımı ile Murat Koskova ve dinamik yorumlarıyla Nebil Evren, üst seviye futbol deneyimini bilgisayarınıza getirecek.

FIFA ONLINE 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA ONLINE 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: AMD Phenom 7950 veya Intel Core i3-2100

Ekran Kartı: Radeon HD 7570 veya NVIDIA Geforce GT730

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10-64 bitM

FIFA ONLINE 4 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: AMD FX-6350 veya Intel Core i5-2550

Ekran Kartı: AMD Radeon HD6870 3 GB veya NVIDIA GTX 460 ile üzeri seriler

RAM: 8 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10-64bit

FIFA ONLINE 4 KAÇ GB?

FIFA Online 4'ü oynayabilmek için en temel kurulum ile en az 18 GB boş alan gerekmektedir.