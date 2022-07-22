FIFA 23 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Fıfa 23 için geçtiğimiz gün yayımlanan fragman ile birlikte oyun hakkında pek çok detay oyunseverlere açıklandı. Çıkış tarihi ve fiyatının belli olması dışında oyuna gelecek olan bazı yenilikler hakkında artık daha detaylı bilgiye sahibiz.

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Fıfa 23, EA'in FIFA adıyla piyasaya süreceği son futbol oyunu olacak. Bu açıdan Fıfa 23, 1993'ten yani FIFA International Soccer'dan beri futbolu ve video oyunlarını seven kişilerin vazgeçilmezi olan serinin son oyunu olacak.

Fıfa 23 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Eğer FIFA Ultimate Edition'u edinirseniz 27 Eylül'de Fıfa 23'ü oynayabilecek böylece 3 gün erkenden oyuna erişebileceksiniz. Asıl çıkış tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

Fıfa 23 PC Fiyatı: Standart: 700 TL, Ultimate: 900 TL

Fıfa 23 PlayStation Fiyatı: Standart: 700 TL, Ultimate: 1000 TL

Fıfa 23 Xbox Fiyatı: Standart: 700 TL, Ultimate: 1000 TL

Kadınlar Dünya Kupası

Katar sermayesinin de yoğun çabaları sayesinde FIFA Dünya Kupası 2022, bu yıl bizi Basra Körfezi'nin kıyılarına götürüyor. Fıfa 23, 2022 dünya kupasına sahip olacak. Bunun yanında kadın milli takımlarının ter dökeceği Kadınlar Dünya Kupası da oyuna eklenecek. Ayrıca futbol kulüplerinin kadın takımlarıyla da oynayabileceğiz ki bu özellik fragmanda en üzerinde durulan konulardan biri.

İlk Kez Bir FIFA Kapağında Kadın Futbolcu

Chelsea kadın futbol takımından Sam Keer, PSG'de ter döken yıldız oyuncu Kylian Mbappé ile birlikte Fıfa 23'ün kapak tasarımında yer alıyor.

Yukarıda saydıklarımız dışında FIFA 23 için en heyecan verici özelliklerden biri tam crossplay desteğine sahip olacak olması. Bu, PS5 oyuncusu ile Xbox Series X veya PC oyuncusunun çevrimiçi karşılaşma yapabileceği anlamına geliyor. Ancak bu crossplay sistemi farklı nesildeki konsolların müsabakalarını desteklemiyor. Örneğin Xbox One ile PlayStation 5 oyuncusu FIFA 23'te çevrimiçi müsabaka yapamayacak.

SaveButonu / Gamegar