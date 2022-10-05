Fallout 76 oyuncu sayısı 13 milyonu geride bıraktı. Bethesda'nın adeta sıfırdan var ettiği yapım altın çağını yaşıyor.

Fallout 76 çıkışıyla beraber koca bir fiyaskoya dönüştü ve oyun dünyasının unutulması güç çıkış süreçlerinden birini yaşadı. birisi haline gelmişti. Oyuncular ise Bethesda'nın bir sonraki Fallout oyunundan böyle bir olay çıkmasını beklemezken Fallout 76 gündemde bomba etkisi yarattı. Fallout serisini çok oyunculu formüllerle birleştiren yapım geçtiğimiz süreçte adeta bir geri dönüş hikayesi yazdı.

Yeni güncellemeler, ek içerikler ve stabil bir geliştirme süreci ile bir zamanların tartışmalı oyunu artık altın çağını yaşıyor. Fallout 76 oyuncu sayısı yeni bir eşiği geride bıraktı.

Fallout 76 The Pitt içerik paketi ile beraber dikkatleri tekrar üzerine toplamayı başardı. Bethesda Fallout serisinin 25. yılını kutlarken 76'nın Kasım 2018'deki çıkışından bu yana 13 milyondan fazla kişi tarafından deneyim edildiğini duyurdu. Çıkışından 5 yıl sonra böyle bir haberin gelmiş olması ise oldukça ilginç. Bir dönem oyuncuların kısa süre sonra terk edeceğini düşündüğü yapım çok daha fazla oyuncuyu post-nükleer West Virginia'da ağırlıyor.

Bethesda oyunu hala desteklemeye ve yeni içerikler getirerek güncel tutmaya devam ediyor. Daha bu yılın başlarında oyun için The Pitt isimli yeni bir ek paket paylaşıldı. Bu yeni içerik nükleer savaş sonrası Pittsburgh'ın kalıntılarından inşa edilmiş bir şehirde geçiyor. Oyuna ayrıca bu yılın başlarında dönemlik etkinlik olarak uzaylılar da eklendi. Bethesda yaptığı bu güncellemelerle oyunu diri tutma konuusnda başarılı oldu.

Kitlesini giderek artıran yapım ekim ayı içerisinde Prime Gaming bünyesinde ücretsiz olarak verilecek.

Amazon Prime Gaming Ekim Oyunları Açıklandı

Böylece Fallout 76 çıkışıyla fiyasko haline gelen fakat sonrasında bir şekilde durumu toparlayan oyunlar kategorisinde yerini aldı. Sonradan toparlayanlar kervanında en çok öne çıkan isim ise No Man's Sky oldu. Çıkış öncesi yapılan açıklamalarla oyun için çok büyük bir beklenti yaratılmış fakat yapım çıkışıyla bunların hepsinde başarısız olmuştu. Ama aradan geçen yıllarda yapılan iyileştirmeler ve güncellemeler doğrultusunda No Man's Sky yeniden doğdu.

Benzer bir süreci Fallout 76'da gözlemliyor olmak özellikle serinin hayranlarını memnun ediyor.