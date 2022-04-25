EU Masters 2022 Bahar Mevisiminde Playoff Zamanı!

EU Masters 2022 Bahar Mevsiminin grup aşaması tamamlandı. 8 takım playofflara yükselmeye hak kazandı.

Daha fazla oku: MSI 2022'ye Gidecek Takımlar Belli Oldu!

Playofflara yükselen Türk oyuncular ise Ragner ve 113 oldu. Ragner'in takımı LDLC OL, D grubunu birinci sırada kapattı ve skoru 6-0 oldu. 113'ün takımı Karmine Corp da B grubunu birinci sırada kapattı ve skoru 5-1 oldu. Her gruptan 2 takım playoff aşamasına yükseldi. Grupların puan durumu şu şekilde

Playoff Eşleşmeleri

8 takımın katılacağı ve yalnız birinin EU Masters 2022 Bahar Mevsimi şampiyonu olacağı turnuvanın playoff eşleşmeleri şu şekilde:

LDLC OL vs X7 Esports- 28.04.2022 18: 00

Bifrost vs AGO ROGUE- 29.04.2022 18: 00

Karmine Corp vs Unicorns of Love Sexy Edition- 30.04.2022 18: 00

Vitality.Bee vs Fnatic TQ- 01.05.2022 18: 00

Playoff aşamasındaki tüm maçlar, tekli eleme sistemi ile 5 maç üzerinden oynanacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar