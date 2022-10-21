ETS 2'nin satış rakamları açıklandı
Gamegar Haberleri
SCS Software'in geliştirip yayınladığı tır simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2, geçtiğimiz günlerde 10. yıl dönümünü kutladı ve ilk 10 yılda 13 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı.
Geliştirici ekip SCS Software'in internet sitesinde yaptığı duyuruda Euro Truck Simulator 2'nin ve DLC'lerinin satış rakamları paylaşıldı. DLC satış rakamları, oyunun satış rakamlarından neredeyse 6 kat daha fazla olduğu öğrenildi.
Hemen hemen her Steam kullanıcısının kütüphanesinde bulunan Euro Truck Simulator 2, geçtiğimiz günlerde 10. yıl dönümünü kutladı ve internet sitesinden yaptığı duyuruda Euro Truck Simulator 2'nin ilk 10 yılında 13 milyondan fazla satış yaptığını açıkladı.
Steam'de boya, kozmetik paketleri ve harita genişlemelerini içeren DLC paketlerinin ise 80 milyondan fazla satışa ulaştığını da bildirdi.
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Geçtiğimiz Mayıs ayında Euro Truck Simulator 2'nin Steam fiyatı 40 TL'den 149 TL'ye çıkarak ilk büyük zamını aldı. 5 TL'lere kadar düşen indirimlerle giren Steam oyuncularının kütüphanesinde yer edinen Euro Truck Simulator 2, 149 TL'ye yükselmesiyle beraber satışlarında eskiye nazaran azalma yaşandı.