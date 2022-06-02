Epic Games'in bir sonraki gizemli oyunun Wolfenstein Alt History Collection olacağı sızdırıldı - Haberler

2 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da açılacak olan Epic Games gizemli oyun saatler kala sızdırıldığı iddia edildi. Gizemli oyun ile kullanıcılara oyunların tekil fiyatının 331,99 TL olduğu ancak paket ile beraber 239 TL'ye satılan Wolfenstein Alt History Collection'ı vereceği duyuruldu.

EPIC GAMES 2 HAZİRAN GİZEMLİ OYUNU SIZDIRILDI

Polonya kaynaklı bir habere göre Epic Games'in 2 Haziran'daki gizemli oyunu sızdırıldı. Epic Games'in bu hafta kullanıcılarına aksiyon FPS oyunu serisi Wolfenstein Alt History Collection'ın verileceği bildirildi.

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein: Youngblood

İddia edilen sızıntının doğruluğunu ise bugün saat 19.00 itibariyle Epic Games'den öğreneceğiz.

WOLFENSTEIN KONUSU

1940'ların savaşta harap olmuş Avrupa'sından 1960'ların Nazi işgali altındaki Amerika'sına ve 1980'lerin faşist kaynayan Paris sokaklarına kadar uzanan, heyecan verici bir macerada Nazi savşa makinesini geri püskürtmek için yeni ittifaklar kurup savaşçı toplayacağınız Wolfenstein serisi verilecek.