Epic Games'in 280 TL değerindeki ücretsiz oyunu açıklandı

Popüler dijital oyun dağıtımcısı Epic Games'in 24 Kasım'daki ücretsiz oyunu açıklandı. 280 TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games, kullanıcılarını mutlu etmeyi başardı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? Detayları haberimizde…

Motive Studios'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı uzay aksiyon savaş oyunu bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Steam ve Epic Games Store değeri 280 TL olan ve sevilen aksiyon savaş serisinin ikinci oyunu 1 Aralık'a kadar ücretsiz oldu.

EPIC GAMES 24 KASIM HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

Epic Games'te ücretsiz olan STAR WARS Squadrons'u 1 Aralık Perşembe saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in kullanıcılarına önümüzdeki hafta ücretsiz olarak vereceği oyunlar da açıklandı. Epic Games, 1 – 8 Aralık tarihleri arasında Fort Triumph ve RPG in a Box oyunlarını ücretsiz olarak verecek.

STAR WARS Squadrons

STAR WARS: Squadrons'taki özgün pilotluk deneyimiyle starfighter savaş sanatında ustalaş. Kemerini bağla, filonla birlikte uzaydaki çok oyunculu birinci şahıs it dalaşlarının adrenalinini hisset ve heyecan verici STAR WARS™ tek oyunculu hikâyede pilot olmanın ne anlama geldiğini öğren.