Embracer Group, Square Enix'in Batılı Stüdyolarını ve Oyunlarını Satın Aldı

Sqaure Enix'in çatısı altındaki Batılı stüdyolar ve bağlı IP'ler Embracer Group tarafından 300 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Daha önceden gerçekleştirdiği THQ Nordic ve Deep Silver satın alımları ile dikkatleri üzerine çeken İsveçli oyun şirketi bu sefer daha büyük bir satın alıma imza attı. Embracer Group, Square Enix'in batıda yer alan Crystal Dynamics, Eidos-Montréal ve Square Enix Montréal stüdyoları ile Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain ve Thief gibi çeşitli IP'leri (fikri mülkleri) içeren "50'den fazla oyun markasını" 300 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Şirketin internet sitesindeki basın bülteninde, Embracer Group-Square Enix satın alım anlaşmasının 2022'nin Temmuz-Eylül ayları arasında tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Embracer Group'un satın aldığı üç stüdyoda toplamda yaklaşık bin 100 çalışan yer alıyor. Satın alımla birlikte el değiştiren IP'ler için yeni oyunların geliştirilmesi bekleniyor ve yakın zamanda duyurulan yeni Tomb Raider oyunu bunlardan biri olacak.

Square Enix, Japonya'da yer alan geliştirme stüdyoları ile bunlara bağlı Final Fantasy, Kingdom Hearts gibi IP'leri elinde tutmaya devam edecek. Ayrıca, şirketin bünyesinde kalan stüdyolar Just Cause, Outriders ve Life is Strange gibi oyunları yayınlamaya devam edecek. Japon oyun yayıncısı, Embracer Group ile yapılan satın alım anlaşması ile elde edeceği 300 milyon doların "blockchain, yapay zeka ve bulut sistemi gibi alanlardaki yatırımlar ile başlayarak ileriye yönelik yeni iş alanlarının açılmasını sağlayacağını" belirtti.

