Elon Musk Tesla Modellerine Gelecek Steam Desteği Hakkında Açıklama Yaptı

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla otomobil modellerine eklenecek Steam entegrasyonu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Musk, yaptığı açıklamada desteğin Demo sürecinin başlangıç zamanını da belirtti. Çok yakında Tesla otomobillerinde Steam üzerinden oyun oynamak mümkün olacak.

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Ürettiği elektrikli otomobillerle oldukça popüler hale gelen Tesla, araçlarını yeni teknolojilerle donatmaya devam ediyor. Hali hazırda Cuphead, Tesla Arcade ve Sonic the Hedgehog 1 gibi yapımlar Tesla otomobillerde oynanabiliyor olsa da daha büyük oyunlar da oynanabilecek. Hatta Model S Plaid, içerisinde yer alan 10 teraflops gücündeki sistemle Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 oynatabiliyor.

Sistemde AMD teknolojilerinin kullanıldığı belirtilmekte. Tesla, bu hedefi daha da büyütmek için dünyanın en popüler oyun mağazası ve kütüphane platformu olan Steam ile işbirliğine gidiyor. Tesla'nın aynı zamanda bir oyun konsolu olması ile ilgili bir Twitter gönderisine cevap yazan Elon Musk, Steam entegrasyonu hakkında bir zaman belirtti.

Tesla Owners Silicon Valley Twitter hesabı tarafından aracın oyun oynatabildiği ve bir oyun konsolu niteliğinde olduğunu göstermek amacıyla bir video paylaşıldı. Paylaşıma yanıt veren Elon Musk, Steam entegrasyonu için ilerleme kaydettiklerini ve Demo sürecinin muhtemelen gelecek ay sunulacağını duyurdu. Bu paylaşımdan yola çıkarak diyebiliriz ki her şey olunda giderse Ağustos ayında Tesla otomobillerde Steam üzerinden oyun oynamak mümkün olacak.

Araçlarda Steam'in ne derece efektik ve sınırlı kullanılabileceği hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak özellikle araçlarını şarj ederken sıkılmamak için oyun oynamayı tercih edecek pek çok sürücü bu haberden keyif alacak gibi gözüküyor.

SaveButonu / Gamegar