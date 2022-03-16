Elden Ring'ten yeni satış rekoru geldi! Üçüncü haftası dolmadan milyonlarca satışa ulaştı

FromSoftware'ın geliştirdiği açık dünya souls-like oyunu Elden Ring, yeni bir rekora daha imza atıyor. Yaklaşık üç haftalık bir süreçte Elden Ring'in 12 milyon adet satış yaptığının duyurulmasıyla Elden Ring, inanılmaz güçlü bir başlangıç yaptı.

ELDEN RING, DÜNYA ÇAPINDA 12 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

Geliştirici ekip FromSoftware, Elden Ring'in satışları hakkında yaptığı bir duyuruda Elden Ring'in 14 Mart'tan itibaren dünya çapında 12 milyondan fazla satış yaptığını açıkladı. Diğer yandan ise oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki'nin ülkesi Japonya'da ise bir milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Bandai Namco Başkanı ve CEO'su Yasuo Miyakawa da Elden Ring'in başarısını kutlamak için bazı sözler paylaştı ve bunun yepyeni bir IP oyun için sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Miyakawa, "Dünya çapındaki taraftarlarımızın beklentilerini aşabilmemiz için Elden Ring'i oluşturmak için çok çaba sarf edildi." dedi. "Bu şekilde, markayı oyunun kendisinin ötesine ve herkesin günlük yaşamına genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Eğlence yoluyla eğlence ve tatmni yaratmaya devam edeceğiz, böylece daha da yaklaşabileceğiz ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızla bağlantı kurabileceğiz."