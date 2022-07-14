Elden Ring'in geliştiricisi Bandai Namco'nun saldırıya uğradığı doğrulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elden Ring'in geliştiricisi Bandai Namco'nun saldırıya uğradığı doğrulandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Elden Ring'in geliştiricisi Bandai Namco'nun saldırıya uğradığı doğrulandı

Tokyo merkezli video oyun geliştiricisi Bandai Namco Entertainment, siber saldırı gerçekleştiği Çarşamba günü doğruladı. Kullandığı fidye yazılımından sonra BlackCat olarak adlandırılan grup, saldırının sorumluluğunu üstlendi ve Bandai Namco'yu kurban listesine ekledi.

Twitter'dan yapılan açıklamalarda ise BlackCat'in Drak Souls, Elden Ring ve Tekken gibi oyunların geliştiriciliğini üstlenen Bandai Namco'yu fidye aldığını iddia ediyor.

BANDAI NAMCO SİBER SALDIRIYA UĞRADI

Bandai Namco'nun siber saldırıya uğramasının ardından EuroGamer'a yaptığı açıklamada, 3 Temmuz tarihinde Bandai Namco Holdings Inc., Asya bölgelerindeki (Japonya hariç) çeşitli Grup şirketlerinin iç sistemlerine üçüncü taraflarca yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

"Yetkisiz erişimi onayladıktan sonra, hasarın yayılmasını önlemek için sunuculara erişimi engellemek gibi önlemler aldık. Buna ek olarak, asya bölgelerindeki (Japonya hariç) Oyuncak ve Hobi İşi ile ilgili müşteri bilgilerinin sunuculara ve PC'lere dahil edilme olasılığı vardır ve şu anda sızıntının varlığı, hasarın kapsamı ve nedenini araştırıyoruz."

Şirketin açıklamasının devamında, "Bu olayın nedenini araştırmaya devam edeceğiz ve soruşturma sonuçlarını uygun şekilde açıklayacağız. Ayrıca, Grup genelinde güvenliği güçlendirmek ve tekrarı önlemek için önlemler almak için dış kuruluşlarla birlikte çalışacağız." sözlerine yer verdi.

Yaşananlardan dolayı herkesten özür dileyen Bandai Namco, daha fazla bilgi vermedi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Elden Ring Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title