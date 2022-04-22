Elden Ring'in co-op modu PC oyuncuları için yolda

Henüz yapım aşamasında olan Elden Ring'in co-op modu LukeYui adlı YouTube kanalında duyuruldu. Daha öncelerinde de Sekiro'da co-op modu yayınlayan mod tasarımcısının şimdiki durağı Elden Ring oldu.

ELDEN RING'E CO-OP MODU GELİYOR

LukeYui adlı mod tasarımcısının YouTube kanalında yayınladığı son videoda Elden Ring'in co-op özelliklerinden bahsetti. Yayınlanan co-op modu videosunun açıklamasında ise, "Tüm çok oyunculu sınırları ortadan kaldıran ve ölümden sonra bağlantıların devam etmesine izin veren mod." sözlerine yer verdi.

"Hâlâ yapacak işlerim var, sabrınız için teşekkürler. Elden Ring 1.04 güncellemesi bazı aksiliklere neden oldu ama tekrar yola çıkıyorum. Modun daha kararlı olması ve tam sürümden önce birkaç eksik özelliğin daha eklenmesi gerekiyor." diyen mod tasarımcısı modun özelliklerinden bahseden bir video yayınladı.

Modun kullanımı taktirde ban riskinin oluşup oluşmayacağına karşın LukeYui, "Bu modu kullanırken EAC [Easy Anti Cheat] çalıştırmıyorsunuz ve ayrıca FromSoftware'in eşleştirme sunucularına bağlı değilsiniz. Bu mod aynı zamanda kayıt dosyalarını da izole etmiştir, bu nedenle karakterleri bu moddan vanilya sunucularına getiremezsiniz. Bu noktalar, bu modu kullanmanızın yasaklanamayacağı anlamına gelir.