Elden Ring 12 Milyon Satışı Geride Bıraktı

Çıkışı ile birlikte oyun dünyasının tam kalbine bomba gibi düşen Elden Ring 12 milyon satış rakamını çoktan aştı!

Souls serisi ile tanıdığımız FromSoftware'ın son eseri Elden Ring geçtiğimiz şubat ayının sonlarında oyuncu karşısına çıkmıştı. Daha çıkışını bile gerçekleşmeden yılın oyunu ödülü için en sağlam adaylar arasında gösterilen yapım çıkışı ile birlikte de oyunculara yanılmadıklarını kanıtladı. Bizlere devasa bir evren, sevdiğimiz Souls mekanikleri üzerine inşa edilmiş bir oynanış ve tüm bunları çok daha fazlasıyla harmanlayarak kocaman bir oyun vadeden Elden Ring oyuncuların yeni gözdesi olmuş vaziyette. Tüm bunlar oyunun satış rakamlarına da yansıyarak geliştirici FromSoftware'ın yüzünü güldürmüş vaziyette zira Elden Ring daha ilk ayı bile dolmamışken 12 milyon satış rakamını geride bıraktı.

Yapımın 12 milyonluk satış rakamını geride bıraktığı bilgisi oyuncularla Elden Ring'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan bir gönderi ile paylaşıldı. Bu noktada oyunun yalnızca Japonya'da dahi 1 milyon satışı geride bıraktığını da eklemekte fayda var. Kısacası Elden Ring için ufukta hala aşılacak pek çok satış başarısı eşiği var. Zira oyun için DLC'lerin de yolda olduğu dedikoduları kuvvetli bir biçimde dillendiriliyor. Oyun böylesine sevilmişken FromSoftware'dan yeni şeyler beklemek de pek yanlış olmayacaktır doğrusu.

FromSoftware, Elden Ring İçin DLC Planlıyor Olabilir

SaveButonu / Gamegar