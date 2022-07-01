eFootball Inter Milan Haklarını Satın Aldı

eFootball, 2022-2023 sezonu ve büyük ihtimalle daha sonrası için İtalyan futbol devi Inter Milan takımının haklarını devraldı.

Konami tarafından geliştirilen ve PES serisinin devamı olan eFootball, çatısının altına Manchester United ve Bayern Munich gibi devlerin arasına İtalyan dev Inter Milan'ı da ekledi. Oyunun ve Konami'nin çatısı altına giren takımlar özel hakları ile satın alınması nedeniyle artık FIFA 23 ve büyük ihtimalle sonraki birkaç FIFA oyununda artık Inter Milan takımını göremeyeceğiz. eFootball'un geniş olmayan ama yıldız isimlerden oluşan takım havuzuna dünyanın dört bir yanından sevilen bu takımların eklenmesi tabii ki kimilerini sevindirirken kimilerini de üzüyor.

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Inter Milan takımının açıklamalarına göre bu anlaşmanın etkilerini oyunun dışında da görebileceğiz. Anlaşmaya göre eFootball logosu aynı zamanda Inter Milan formasında yer alacak. Bu anlaşmanın sadece bir sezonluk değil de birden çok sezonu barındıracağı teorileri ise Inter Milan'ın anlaşma konusunda "2022-2023 sezonu ve dahası" yorumundan kaynaklanıyor. Bu anlaşma aynı zamanda Konami ve Inter Milan'ın birlikte çalışacağı e-Spor projelerine ve geniş kitlelere yapılacak projelere yer vermeyi planlıyor. Bu projelerin ne olduğuyla ilgili ise şimdilik herhangi bir bilgi verilmedi.

Bunun yanı sıra Inter Milan Konami ile anlaşma yaparken, İtalya'nın bir diğer dev takımı ve Inter Milan'ın büyük rakibi Juventus, eFootball'a veda ediyor. Oyunun 2022 sürümünde Juventus ile ilgili şeyler görecek olsak da çok büyük ihtimalle bir sonraki sezon takım oyundan tamamen kalkmış olacak. Bu da çok büyük ihtimalle FIFA'nın Juventus'un haklarına geri kavuşması demek olacak.

SaveButonu / Gamegar