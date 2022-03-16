EA Play Live 2022 etkinliğini bekleyenlere kötü haber

EA, IGN'e verdiği bir demeçte bu yıl etkinlik olmayacağını doğruladı. Doğru zaman geldiğinde ise oyunları hakkında daha fazla bilgi yayınlayacak.

EA PLAY LIVE 2022 ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Electronic Arts'ın IGN'e verdiği demeçte, "Ea Play Live'ı oyuncularımızla bağlantı kurma ve yenilikleri hepinizle paylaşma şeklimiz olduğu için seviyoruz. Ancak, bu yıl her şeyi tek bir tarihte göstermek için sıraya girmiyor. Birinci sınıf stüdyolarımızda heyecan verici şeyler oluyor ve bu yıl her biri için doğru zaman geldiğinde bu projeler hakkında çok daha fazlasını açıklayacağız. Yıl boyunca sizinle vakit geçirmeyi dört gözle bekliyoruz!" sözlerine yer verdi.

Canlı etkinliklerin bazıları geri dönmeye başlarken, E3 2022'nin iptal edilmesi nedeniyle yaz programı belirsizliğini koruyor. Summer Games Fest'de bu yıl geri döneceği doğrulanan oyunlar arasında yer alırken EA Play Live'ın olmayacağı açıklandı.