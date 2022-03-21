EA Games oyunları Steam'de yüzde 90'a varan indirime girdi

Electronic Arts, merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketidir. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketi oldu.

Dünyaca ünlü dijital video oyun dağıtımcı platformu Steam'de bu hafta Electronic Arts oyunları indirime girdi. Steam'de indirime giren Electronic Arts'ın başlıca oyunlarını sizler için listeledik. Steam'deki EA Games indirimleri 28 Mart tarihinde sona erecek. İşte indirime giren başlıca EA oyunları.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA EA OYUNLARI