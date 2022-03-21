EA Games oyunları Steam'de yüzde 90'a varan indirime girdi
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Electronic Arts'ın oyunları yüzde 90'a varan indirime girdi. Steam'in yayıncı indirimlerinde bu hafta Electronic Arts bulunuyor. FIFA 22, The Sims 4, Battlefield gibi popüler oyun serilerinde oyunlar indirime girdi.
Electronic Arts, merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketidir. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketi oldu.
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Dünyaca ünlü dijital video oyun dağıtımcı platformu Steam'de bu hafta Electronic Arts oyunları indirime girdi. Steam'de indirime giren Electronic Arts'ın başlıca oyunlarını sizler için listeledik. Steam'deki EA Games indirimleri 28 Mart tarihinde sona erecek. İşte indirime giren başlıca EA oyunları.
STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA EA OYUNLARI
- FIFA 22 – 138,59 TL
- The Sims 4 – 33,59 TL
- IT TAKES TWO – 111,99 TL
- F1 2021 – 104,99 TL
- BATTLEFIELD 2042 – 209,99 TL
- BATTLEFIELD 1 – 69,99 TL
- BATTLEFIELD V – 104,99 TL
- STAR WARS JEDİ: FALLEN ORDER – 69,99 TL
- NEED FOR SPEED HEAT – 99,99 TL
- APEX LEGENDS CHAMPION SÜRÜMÜ – 195,99 TL
- MASS EFFECT LEGENDARY EDITION – 172,19 TL