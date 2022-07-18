EA'den şaşırtan karar! Skate 4 oynaması ücretsiz olacak

Geliştirici ekip yeni oyunun Skate 4 değil Skate adıyla lansman yapacağını duyurmasından sonra Skate'in oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürüleceği açıklandı.

YENİ SKATE OYUNU ÜCRETSİZ OLACAK

Full Circle'ın Skate 4'ün resmi olarak kaykay olarak adlandırıldığını açıklamasının yanı sıra stüdyo, PlayStation, Xbox ve PC'de oynamanın ücretsiz olacağını doğruladı. Ayrıca, çapraz oyun ve çapraz ilerleme desteğine de sahip olacak.

Ayrıca, Skate 4'ün aksine neden "skate" adıyla gitmeyi seçtiğini açıkladı ve bunun bir devam oyunu, remastered veya remake değil, gelecek yıllarda üzerine inşa edilecek yeni bir platform olduğunu söyledi.

Bu, hayranların yeni bir Skate 5 veya 10 gibi oyunları beklememeleri gerektiğini, bunun yerine çok uzun bir süre gelişmeye devam edecek bir kaykay oyununu dört gözle beklemeleri gerektiği anlamına geliyor. Onların dediği gibi, "skate, nokta".

Full Circle, oynaması ücretsiz oyunu Skate hakkında daha fazla açıklamada bulundu. Ekibin oyun içi mikro işlemlerle ilgili olarak nasıl görüneceğini tasarlarken katı temel kurallar koyduğunu söyleyerek uygulayacak. Yayınladıkları dört kural ise söyle;