Doom Not Defteri Üzerinde Oynandı

Birbirinden ilginç platformlar üzerinde oynanan Doom 1993 bu kez not defteri üzerinde çalıştırıldı. Bir oyuncu oyunu not defterinde oynadı.

Doom 1993 yıllar içinde en olmadık ve farklı platformlarda oynanmasıyla gündeme geldi. Oyuncular klasik FPS'i daha önce bir hamilelik testi, bir ATM ve hesap makines üzerinde tekrar deneyim etmeyi başardı. Hatta oyunun hayranları Doom konusunda o kadar ileri gitti ki Minecraft'ın içindeki bir bilgisayara Doom'u taşımayı başardı. FPS oyunlarının atasını birbirinden ilginç platformlarda oynayan oyunculara bir yenisi daha katıldı.

Bir oyuncu Doom'u bir metin belgesi üzerinde çalıştırmayı başardı.

Metin belgesi veya başka çok bilinen adıyla not defteri Windows işletim sisteminin vazgeçilmez unsurları arasıdna yer alıyor. Her kullanıcının günlük olarak başvurduğu not defterinde pek çok şey yapmak mümkün. Fakat Doom 1993 oyununu oynamak kesinlikle bir ilk.

Samperson'ın paylaştığı ve not defteri üzerinden Doom 1993 oynadığı YouTube videosu saatler içinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Tabi bu Doom versiyonu alıştığımız gibi renkli veya belirgin değil. Oyunun görüntüsü not defterindeki harf karakterlerinin ekranda belirip kaybolmasıyla oluşuyor. Ayrıca ekranın alt kısmında da yenilenmeden kaynaklı büyük bir boşluk oluşuyor. Yani genel olarak Doom'u deneyim etmek için en iyi yolun bu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Samperson ayrıca yaptığı açıklamada zamanı olduğunda oyunun dosyalarını diğer oyuncularla da paylaşacağını söyledi.

Böylece Doom 1993 oynanabilen absürt yerler ve platformlar listesine bir yeni isim daha eklenmiş oldu. Oyuncuların Doom'u oynamak için seçeceği bir sonraki garip yerin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.