Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı

Diablo Immortal, seriye en son eklenen ve yaygın tepkilere rağmen bugüne kadarki en başarılı lansmana sahip olduğu açıklandı. Diablo Immorta, 10 milyon indirmeye ulaştı.

Diablo Immortal'ın piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça fazla şikayet edilmesine karşın seri tarihindeki en büyük lansmana imza attığı açıklandı.

DIABLO IMMORTAL 10 MİLYON ADET İNDİRMEYE ULAŞTI

Diablo Immortal'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile oyunun 10 milyon indirmeye ulaşmasını kutladılar. 2 Haziran'daki lansmanından bu yana 10 milyondan fazla kez yüklendiğini açıkladığı bir gönderi paylaşıldı ve serinin en etkili oyunu olduğu bildirildi.

BİR HAFTADA REKOR KIRDI

Diablo Immortal'ın yaptığı paylaşımda, "Sanctuary'nin kahramanlarına sesleniyorum. Sadece bir hafta içinde Diablo Immortal, franchise tarihindeki en büyük lansman oldu. Bizimle öldürdüğünüz için teşekkürler." sözlerine yer verdi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Oyunun Diablo serisinin en büyük lansmana sahip olmasına karşın oyuncular oyundan hala şikâyetçiler. Oyunun 10 milyondan fazla indirmeye ulaşmasına karşın kaç kişinin de oyunu sildiğini merak ettiler.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Diablo Immortal Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title